В Кузбассе выявлено и заблокировано 22 сайта с порнографией. Соответствующий иск в суд подал прокурор.В ходе мониторинга Интернета прокуратура города Кемерово выявила 22 сайта, на страницах которого размещена запрещенная информация, содержащая сведения о предоставлении интимных услуг.-В соответствии со статьями 6.11, 6.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за занятие проституцией, - пояснили в прокуратуре области. - Статьей 241 Уголовного кодекса Российской предусмотрена уголовная ответственность за организацию занятия проституцией.Чтобы не допустить дальнейшее использование в сети запрещенной информации, прокурор областного центра направил административное исковое заявление в Центральный районный суд города и потребовал признать информацию запрещенной к распространению. Заявление рассмотрено и удовлетворено, адреса сайтов будут заблокированы.