В Кузбассе грузчик напал на офис и связал сотрудницу скотчем. Его целью было ограбление.В прошлом году летом к сотрудникам полиции Новокузнецка обратилась работница компании, которая специализируется на оптовых продажах алкоголя. По рассказу женщины, к ней в кабинет зашел неизвестный в маске и панаме. Угрожая пистолетом, он потребовал открыть сейф. Ей пришлось выполнить указание налетчика. Злоумышленник забрал из хранилища почти 290 000 рублей, после чего скотчем примотал потерпевшую к стулу и скрылся.Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, к нападению были причастны двое жителей Новокузнецка. После совершения преступления они скрывались от полиции в Тюмени. Кузбасские стражи порядка передали информацию коллегам, а те задержали подозреваемых.-Следствием установлено, что 34-летний организатор, ранее работавший в фирме грузчиком-экспедитором, вовлек в противоправную деятельность своего 32-летнего знакомого, который и зашел в офис организации с пневматическим пистолетом. Сам рецидивист в это время следил за обстановкой снаружи. Похищенные деньги подельники потратили на развлечения и алкоголь, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.Сейчас уголовное дело рассматривается в суде, санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.