В Кузбасс со дня на день придет резкое потепление. Чем именно оно грозит, рассказали в областной ГИБДД.По данным синоптиков, 16 января по области ожидается -19…-24 градуса, при прояснении до -27...-32, днем -9… -14, местами по югу будет -3…-8 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью, местами с порывами до 12 метров, и днем со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. Местами по северу пройдет небольшой снег, метели. На дорогах гололедицаВ воскресенье, 17 января, ночью ожидается температура -8...-13 градусов, местами до -18. Днем воздух прогреется до -1... -6, местами до -11 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров, днем - 5-15 метров в секунду с порывами до 17 метров. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой и местами умеренный снег, метели. Относительно теплая и снежная погода по прогнозам сохранится и в начале следующей недели.В связи с этим сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными.-Помните о том, что на заснеженной дороге, а также в гололед снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - порекомендовали в ведомстве.