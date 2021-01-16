Житель Кузбасса хотел построить себе баню и ушел валить лес. Навалил он неожиданно для себя на 640 тысяч рублей.Осень прошлого года полицейские остановили в Гурьевске груженный лесом автомобиль, за рулем которого был 23-летний местный житель. На вопрос, откуда древесина, молодой человек ответил, что та, мол, принадлежала пассажиру, однако документов на нее он не предоставил. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось в ходе разбирательства, деревья он срубил незаконно, а потому автоматически стал «черным» лесорубом и фигурантом уголовного дела.-Следствием установлено, что фигурант заготовил 15 сосен, произраставших на территории заказника. Причиненный ущерб составил более 640 000 рублей. Незаконно заготовленную древесину он планировал использовать для строительства бани, а подходящие деревья нашел, когда собирал в лесу грибы, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области.Сейчас собранные материалы дела переданы в суд. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.