Жительница Кемерова нашла на улице телефон, и теперь ее могут отправить в тюрьму. Ей грозит до шести лет заключения.В полицию обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила о пропаже. Также выяснилось, что с ее банковского счета похитили 13 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили, что телефон нашла ранее судимая 38-летняя кемеровчанка. Женщина воспользовалась тем, что в мобильный банк был открытый доступ с найденного мобильника, и перечислила себе деньги.- Стражи порядка изъяли гаджет и вернули его законной владелице. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы, - сообщили в в ГУ МВД по Кемеровской области.