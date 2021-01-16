Появились последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 16 января. Согласно данным оперативного штаба, в Кемеровской области число заболевших коронавирусом увеличилось еще на .С начала пандемии количество тех, у кого диагностировали инфекцию достигло 27 817 человек. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 2 396 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 24 923 человека, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 134 пациента.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 394 человека. Они смогут вернуться к привычному образу жизни, когда станет известно, что не болеют этой инфекцией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)