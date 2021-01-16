За минувшие сутки в Кузбсассе умерли три пациент с коронавирусом. Кроме того, еще у 124 человек медики выявили COVID-19.На утро 16 января в Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба Кузбасса, умерли еще два человека с подтвержденным коронавирусом. Теперь общее число случаев летального исхода достигло 481.В настоящее время общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 27 817 человек. Однако есть и те, кто успешно прошел курс лечения. За минувшие сутки выздоровели 134 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, общее же число выздоровевших составляет 24 923 человека .ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)