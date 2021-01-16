Появилась информация о том, в каких территориях Кузбасса диагностировали новые случаи заражения коронавирусом. На утро 16 января больше всего новых случаев ковида в Новокузнецке.В Новокузнецке инфекцию выявили у 23 горожан. Коронавирус также обнаружили в следующих территориях: в Междуреченске 21 заболевший, в Кемерове - 18, в Калтане - семь, в Анжеро-Судженске - пять, в Белово - пять, в Ленинске-Кузнецком - пять, в Юрге - три, в Беловском муниципальном районе - три, в Березовском, Мысках, Прокопьевске, Кемеровском муниципальном округе, Мариинском муниципальном районе, Прокопьевском муниципальном округе, Яшкинском муниципальном округе - по два заболевших в каждом. По одному в Осинниках, Ижморском МО, Новокузнецком МР, Промышленновском МО, Таштагольском МР, Топкинском МО, Тяжинском МО, Юргинском МО, Яйском МО.С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 27 817 человек, в том числе 113 - за минувшие сутки. Выздоровели 24 923 человека. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2 396 пациентов с диагнозом COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)