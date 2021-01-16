За минувшие сутки на территории Кемеровской области скончались три пациента с коронавирусом. По данным на 16 января всего с начала пандемии умерли 498 человек, у которых диагностировали ковид.Одна из них - жительница Прокопьевска 1971 года рождения. У нее развилась двусторонняя субтотальная пневмония. А у новокузнечанки 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, у пенсионерки было заболевание сердечно-сосудистой системы. Еще один скончавшийся - мужчина 1958 года рождения из Юрги. У него также болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. В итоге ему диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 113 кузбассовцев. Сейчас в больницах региона с ковидом находятся 2 396 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)