К 300-летию Кузбасса планируют построить культурно-исторический парк. О новом месте отдыха в Кемерове рассказал мэр города.Общественные обсуждения о концепции объекта прошли в музее-заповеднике «Красная Горка». Глава города подчеркнул, что при создании парка учтут мнения городских сообществ, руководителей предприятий, историков, работников музеев, экологов и архитекторов. Это необходимо для того, новое пространство стало уникальным и раскрыло основные образы региона.- Поступили предложения по реконструкции памятников архитектуры - конторы КОПИКУЗа, школы Кемеровского рудника, домов, построенных по проектам голландского архитектора Ван Лохема. Обсудили возможность развития промышленного туризма на ПАО «Кокс» и на Кемеровской ГРЭС, которые связаны с развитием территории Красной Горки. Также речь шла о создании новых объектов и инфраструктуры благоустройства: пешеходные дорожки, сохранение ландшафта, озеленение территории комплекса, - написал Илья Середюк на своей странице в Instagram.Мэр также сказал, что предложения по созданию парка еще принимают. Их можно направить в музей-заповедник «Красная Горка».