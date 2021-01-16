В Кемерове изменилась схема движения восьмой маршрутки. Теперь она не заезжает на Октябрьский проспект, жители которого попросили вернуть прежнее направление транспорта.Сейчас маршрутка после Университетского моста поворачивает на Притомский проспект. Такое изменение понравилось не всем жителям города, и они написали об этом на сайте платформы «Кузбасс Онлайн».- Верните восьмую маршрутку на Октябрьский проспект и увеличьте на этом маршруте количество автобусов. Эта маршрутка - единственная связь Кузнецкого проспекта с Октябрьским и с Шалготарьяном, также на ней много студентов ездит с вокзала до КемГУ. Тем более на Притомском и в новых домах на Московском проспектах возить некого, у всех личные автомобили. А на Октябрьском восьмерка пользовалась спросом. А 83т лучше убрать с Октябрьского и пустить по нынешней схеме 8т, - написал кемеровчанин.В официальном ответе мужчине написали, что на Октябрьском проспекте есть другой транспорт, на котором можно добраться до вокзала. Например, 127 автобус, маршрутка 127, автобус 182э, шестой, 11 и 12 троллейбусы.- Организация беспересадочного перемещения жителей города по удобным для каждого из них маршрутам, невозможна. Согласно социальным стандартам транспортного обслуживания, в городе допускаются пересадки по пути следования, но не более двух, - говорится в официальном ответе.Читатель «Комсомольской правды - Кемерово», живущий на Притомском проспекте, также высказался по поводу изменения движения восьмой маршрутки.- Жители Притомского очень рады, что теперь восьмая маршрутка к нам заезжает. Здесь также живут студенты, которым неудобно было добираться до университета. Приходилось идти до Октябрьского проспекта, а это примерно 20 минут. Зимой - это настоящее испытание, - сказала кемеровчанка.