В Instagram Ильи Середюка пришла жалоба о несвоевременной выплате заработной платы учителям Кемерова. Глава города прокомментировал ситуацию.- Уважаемый Илья Владимирович, вопрос к теме школ города. Учителя Кировского и Рудничного районов остались без зарплаты за декабрь. Меньшинство получили вчера ночью перевод, большая часть учителей и воспитателей выходные и понедельник просидят без денег. Срок зачисления зп по договору 15 число, - написала женщина в комментариях в соцсети под одним из постов мэра.Середюк ответил на обращение кемеровчанки. Он сообщил, что деньги из бюджета были направлены. Их еще не выплатили из-за того, что случился сбой в работебанковских учреждений. Сейчас специалисты занимаются этой проблемой.- Заявки на кассовый расход по зарплате школ были отправлены в казначейство 15.01.2021 до 10.00. В 14.00 все заявки были проверены казначейством и готовы к оплате. Сбербанк сообщил, что деньги от казначейства поступили после 23.00. Сегодня Сбербанк зачисляет зарплату работникам школ. Зарплата детским садам и УДО зачислена 14.01.2021. С другими банками продолжаем работать. Специалисты вызваны на работу, - написал мэр.