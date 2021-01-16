В 2020 году малый и средний агробизнес получил от Россельхозбанка кредитную поддержку в размере более 260 млрд рублей, что на 44% превышает аналогичный показатель за предыдущий год. При этом банк выдал небольшим фермерским хозяйствам 92 млрд рублей по льготной ставке не выше 5% в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528.«2020 год стал жёстким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значительно увеличено. При этом мы активно помогали и тем отраслям, которые больше других пострадали от пандемии», – сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.В 2020 – юбилейном для банка году – к классическим финансовым формам поддержки сельского хозяйства добавились новые. Среди них выделяются уникальная цифровая экосистема для аграриев Своё Фермерство и общероссийский образовательный проект «Школа фермера».Подробности можно узнать здесь.