В субботу, 16 января, сотрудники МФЦ на Пионерском бульваре обнаружили подозрительный предмет в офисе. В связи с этим были эвакуированы все посетители и сотрудники учреждения.Днем работники увидели, что в помещении лежит пакет, хозяина которого не удалось найти. Тогда они позвонили в полицию и сообщили о находке. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые провели проверку. Оказалось, что пакет забыл один из посетителей. Внутри были его личные вещи.- Здание Центра было полностью обследовано, угрозы безопасности не обнаружено. Сейчас МФЦ работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе блока заместителя губернатора Кузбасса по экономическому развитию.