В Новокузнецке 16 января полиция и медики выезжали на трассу, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два автомобиля.Очевидцы засняли последствия аварии и опубликовали видео в социальных сетях. На ролике видно, что авто получили серьезные повреждения. Также в объектив камеры попали скорая машина, правоохранители, а по дороге растеклась красная лужа.- По трассе от Садовой до Островской произошла авария, время 15:15, - написал автор видео.Очевидцы сообщили, что из-за аварии на дороге образовалась пробка. Теперь правоохранителям предстоит установить точную причину ДТП.