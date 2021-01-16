В Кемеровской области в воскресенье, 17 января, столбики термометров поднимутся до минус двух градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают, что в этот день также может пойти снег.В большинстве районов региона температура воздуха ночью составит -10, -15 градусов, при прояснениях -22 градусов. Днем потеплеет будет минус два - минус семь градусов. В день местами небо затянет облаками, а также возможен небольшой снег. Ветер заглянет в область с юга, его порывы будут достигать19 метров в секунду.В самом Кемерове будет без существенных осадков. Ночью столбики термометров понизятся до -12, -14 градусов, днем же потеплеет до минус четырех - минус шести градусов.