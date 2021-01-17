Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфранд сообщил об аномально теплой погоде в нескольких регионах России, в том числе и в Кузбассе. После трехнедельных морозов столбики термометров будут показывать температуру выше нормы на 4-10 градусов.- Можно порадоваться, что в регионы юга Западной Сибири наконец-то пришла мягкая-мягкая зима. В течение ближайших пяти дней там будет комфортная зимняя погода… Этот регион отдохнет от жутких морозов, которые там были почти три недели, - сказал Роман Вильфанд .Специалист также поделился информацией о том, в каких пределах будут показатели столбиков термометров. Об этом сообщает РИА Новости.- Максимальные дневные температуры будут от -5 до -13 градусов. Это просто замечательно, вместо -35 днем и -40 ночью, - отметил Вильфанд.Синоптики Кемеровского гидрометцентра уже сообщили, какая погода будет в воскресенье, 17 января. Читайте подробности здесь.