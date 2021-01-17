Преступные наклонности одного из кемеровчан вновь привели его на скамью подсудимых. Мужчина ограбил сразу пять квартир.Осенью 2020 года один из жителей Кемерова принялся грабить квартиры. Его жертвами становились владельцы квартир в общежитиях. Позже выяснилось, что мужчина попросту проходил по коридорам и находил комнаты, двери в которые не были запертыми. Он заходил туда и похищал из прихожих вещи. Его добычей становились дамские сумки, кошельки, банковские карты и мобильные телефоны. В общей сложности преступник обнес пять квартир, а ущерб от его действий превысил 20 тысяч рублей.Сотрудники полиции, получив информацию о причастности мужчины к преступлениям, задержали его. Как оказалось, к тому моменту он обнес уже пять квартир. Более того, за его спиной уже имелись судимости.- Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и с учетом имевшегося наказания за ранее совершенные преступления назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.