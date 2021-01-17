В Кузбассе на утро 17 января выросло число заболевших коронавирусом. Как сообщает оперштаб, за сутки диагноз подтвердился еще у 115 человек.По данным статистики, с момента начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 27 932 человек, при этом о последних 115 случаях стало известно утром 17 января. Выросло и число выздоровевших: на сегодняшний день их число достигло 25 081 человек, о 158 случаях из которых стало известно сегодня.К сожалению, изменилась и печальная статистика - еще один пациент скончался.- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске, - говорится в сообщении оперативный штаб Кузбасса..Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 499.Сейчас медицинскую помощь получают 2352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2590 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)