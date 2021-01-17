В Кузбассе по состоянию на утро 17 января умер еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске, - говорится в сообщении оперативного штаба региона.Таким образом, на утро 17 января общее число летальных исходов достигло 499.Напомним, за минувшие сутки заболели еще 1125 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 27 932 человека. 158 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25 081 человек вылечился от коронавируса.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2590 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции для людей старше 65 лет будут продлевать в КузбассеВо время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет. (подробности)Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне против вакцинации от коронавирусаМинздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе. (подробности)В Кузбассе из-за коронавируса умер 31 медработникВ Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве. (подробности)Несколько кузбассовцев не смогли получить вторую дозу вакцины от коронавирусаВо время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую. (подробности)