За минувшие сутки в Кузбассе на 115 человек выросло число заболевших коронавирусом. В оперативном штабе назвали территории и города, где отмечены новые случаи заболевания.Так, больше всего новых случаев заболевания выявили в Междуреченске. Здесь за сутки диагноз подтвердился у 27 человек. Чуть меньше – 26 случаев заболевания – зафиксировано в Новокузнецке. На третьем месте по числу заболевших – 23 новых случая заболевания.Выявили новые случаи заболевания и в других городах и территориях. Так, в Беловеи Топкинском муниципальном округе – по семь заболевших. В Мысках и Юрге – по четыре. В Калтане – три. В Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Осинниках, Гурьевском муниципальном округе и Яшкинском муниципальном округе – по два. По одному – в Новокузнецком муниципальном районе и Промышленновском муниципальном округе – по одному.Напомним, за минувшие сутки заболели еще 1125 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 27 932 человека. 158 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25 081 человек вылечился от коронавируса. Еще один человек, у которого ранее подтвердился коронавирус, скончался на утро 17 января. Теперь общее число случаев летальных исходов достигло 499.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2590 человек.