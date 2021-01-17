Очевидцы сняли на видео пожар на нижней станции бугеля на горе Зеленой в Шерегеше.Пожар случился утром 17 января. Около 08.30 пришедшие к подъемнику очевидцы увидели дым, который поднимался из здания станции. Они тут же вызвали пожарных. К моменту прибытия первого подразделения над крышей станции и из ее окон поднимался густой темный дым, затем из окон стали вырываться языки пламени. В течение нескольких минут прибывшие пожарные справились с возгоранием.Невольные свидетели пожара сняли на видео и то, как разгорался огонь, и то, как быстро пожарные справились в возгоранием. Позже это видео очевидцы выложили в социальные сети.В настоящий момент специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства возникновения пожара, а также ущерб, который был принесен огнем.