Стала известна предварительная причина пожара на станции бугельного подъемника, который произошел утром 17 января в Шерегеше на горе Зеленой.О том, что горит станция бугельного подъемника «Малка», очевидцы сообщили диспетчеру в 08.40. В это время в гостиничном городке сектора А на горе Зеленой наблюдалось задымление.- По уточненным данным, загорелось подсобное помещение 3х3 метра у станции бугельного подъемника «Малка». По сигналу к месту происшествия выехали 2 пожарных экипажа, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.Огонь удалось оперативно ликвидировать, позже пожарным потребовалось еще некоторое время для того, чтобы пролить помещения и не дать случиться повторному возгоранию. То, как пожарные тушили возгорание, очевидцы сняли на видео и выложили в социальных сетях. По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, пострадавших при инциденте нет. Причиной же возгорания могло стать короткое замыкание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Горящая бугельная станция в Шерегеше попала на видеоОчевидцы сняли на видео пожар на нижней станции бугеля на горе Зеленой в Шерегеше. (подробности)