Мужчина хотел защитить свои финансы от мошенников, но не смог сделать этого52-летний житель Киселевска удивился, когда ему позвонили из банка. Звонивший – сотрудник службы безопасности – сообщил, что несколько минут назад неизвестные зафиксировали несанкционированную попытку снять деньги с его счета. Житель Киселевска был очень встречожен этим сообщением, поэтому согласился перевести все свои средства на «безопасный счет». Он выполнил все, о чем ему говорил сотрудник банка. и, не задумываясь, сделал семь переводов на разные телефонные номера. В общей сложности он перевел 147 тысяч рублей. А потом обнаружил, что вернуть их обратно уже не получается.- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Следователем ОМВД России по городу Киселевску возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.Полицейские напоминают: звонок из якобы службы безопасности банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств или нелегального оформления кредита – стандартная уловка злоумышленников. Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представились.