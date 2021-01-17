Придут ли в Кузбасс Крещенские морозы, рассказали синоптики.Во второй половине января в Кузбасс традиционно приходят морозы. А так как по времени они совпадают с праздником Крещения, то и называются Крещенскими. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшую неделю.- Можно порадоваться, что в регионы юга Западной Сибири наконец-то пришла мягкая-мягкая зима. В течение ближайших пяти дней там будет комфортная зимняя погода… Этот регион отдохнет от жутких морозов, которые там были почти три недели, - сказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.Так, в ночь с 18 на 19 января, когда верующие по традиции окунаются в прорубь, синоптики прогнозируют понижение температуры до -9…-14 градусов. В сам же праздник Крещения температура немного понизится – до -12…-17 градусов. В сред, 20 января, по предварительным прогнозам «Гисметео», ночью ожидается от 20 до 26 градусов мороза, а днем – от-16 до -20. Но уже в четверг начнется потепление. По югу Кузбасса ночью ожидается -16…-11 градусов, а по северу - от -22 до -19. Днем воздух прогреется по северу области до -12 градусов, а по югу - до -5.В пятницу в Кузбассе будет не по-зимнему тепло: по югу области ночью синоптики обещают – 4 градуса, а днем -1. Но уже к вечеру столбики термометров поползут вниз и достигнут отметок в -16 градусов. при этом существенно усилится ветер. По северу же и дневная, и ночная температуры будут в близких пределах: -11…-16 градусов, при это понижение ожидается к вечеру.В выходные по северу Кузбасса синоптики прогнозируют -13…-15 днем и -20…-22 ночью. По югу региона днем от 7 до 12 градусов мороза, а ночью от -16 до -18. В последующие дни – похолодание.