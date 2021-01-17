Быть грациозными как кошки мечтают все женщины. Именно поэтому в субботу, 16 января в Кемерове состоялся первый урок котойоги.- Мы не ожидали такого большого количества желающих прийти на занятия котойогой. Вместо одного занятия провели целых три, - рассказывает Оксана Воронцова, учредитель и директор БФ «За зверушек». - Пушистые жители были удивлены такому необычному мероприятию в их Деревушке, но с радостью в нем поучаствовали.Гости же отметили, что ощущения от занятий у них остались невероятные: к энергии, которую дает йога, добавилась мощная энергия, которую дарят пушистые хвостики. К слову, коты и кошечки с удовольствием занимались вместе с девушками: выполняли асаны, мурлыкали и просто валялись рядышком.Как рассказала Оксана Воронцова, в котокафе прислушивались к желаниям гостей, какие мероприятия им были бы интересны. Среди пожеланий о проведении мастер-классов, праздников и просмотров фильмов, были и занятия котойогой. Занятия так понравились гостям, что решено было провести еще несколько.- Котокафе «Плюшка» - это пространство, где живут кошки. С ними можно встречаться, играть, общаться. И даже взять насовсем в семью. Занятия котойогой для нас – первый опыт, возможно, в будущем мы будем проводить их регулярно.