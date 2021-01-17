С 1 января 2021 года и до завершения новогодних праздников в Кузбассе выросли цены на некоторые продукты. При этом часть продуктов, напротив, подорожала.Так, сильнее всего – на 6,9 процента – подорожала морковь. Средняя цена на корнеплоды – 34,27 рубля. Чуть меньше подорожали помидоры – на 6,3 процента, и теперь их средняя цена составляет 159,07 рубля. На третьем месте по росту цен – яблоки: теперь они в среднем стоят 113,61 рубля, а рост цены составил 3,9 процента. Кроме того, подскочили в цене детские овощные консервы – на три процента. Теперь они в среднем стоят 506,08 рубля за килограмм.Вместе с этим некоторые продукты подешевели. Так, детские фруктово-ягодные консервы стали стоит в среднем на 1,8 процента меньше – их можно приобрести за 359,87 рубля. Карамельки стали дешевле на 2,5 процента, а их средняя стоимость составила 211,77 рубля. На три процента снизилась стоимость сметаны – в среднем она стоит 188,63 рубля за килограмм. Сильнее же всего подешевели свежие огурцы: теперь они стоят 148,95 рубля, снизилась же цена на 6,1 процента.