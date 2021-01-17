В первый рабочий день новой недели в Кузбассе будет царить непогода. Несмотря на относительное тепло, понедельник будет снежным и ветреным- 18 января 2021 года местами по Кемеровской области ожидаются метели с ухудшением видимости до 1500 метров и менее, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщает региональный МЧС.По данным синоптиков, в ночь на 18 января в регионе ожидается от -8 до -13 градусов, местами – до -18. В Кемерове – от 9 до 11 градусов мороза, ожидается переменная облачность, снег, местами метели. Юго-западный ветер будет менять направление на северо-западное, а его скорость при порывах может достигать 15-20 метров в секунду.Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, в Кемерове ожидается от четырех до шести градусов мороза. Местами же ожидается до -13 градусов и похолодание в течение дня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Аномальная погода в Кузбассе: трехнедельный мороз сменился резким потеплением Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфранд сообщил об аномально теплой погоде в нескольких регионах России, в том числе и в Кузбассе. После трехнедельных морозов столбики термометров будут показывать температуру выше нормы на 4-10 градусов. (подробности)Потепление в Кузбассе: синоптики опубликовали прогноз погоды на воскресеньеВ Кемеровской области в воскресенье, 17 января, столбики термометров поднимутся до минус двух градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают, что в этот день также может пойти снег. (подробности)