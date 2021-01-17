Число вылечившихся от коронавируса кубассовцев превысило 25 тысяч человек – об этом сообщает оперативный штаб региона.За минувшие сутки в Кузбассе еще 158 жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели. Теперь число тех, кто вылечился от COVID-19, достигло 25 081 человека.Увы, выросло и число тех, у кого тесты на коронавирус оказались положительными. С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 27 932 человек. О последних 115 случаях стало известно 17 января. Кроме того, стало известно об одном скончавшемся пациенте с подтвержденным коронавирусом.- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске, - говорится в сообщении оперативный штаб Кузбасса.Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 499.Сейчас медицинскую помощь получают 2352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2590 человек.