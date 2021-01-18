Минувшей ночью в Кемерове на Притомском проспекте случилось чрезвычайное происшествие. Здесь на одной из строительных площадок начался пожар.Невольные свидетели ЧП сняли на видео горящий строительный вагончик. Одновременно с тем, как растет пламя в районе вагончика, над ним появляются искры. Очевидцы предположили, что вагончик до сих пор не обесточен.- Ток вон как шикарает, - комментирует кадры видео один из невольных очевидцев. – Вот сейчас стройки все проверять начнут…Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил в 22.54 на пульт диспетчера. На место пожара тут же выдвинулись семь человек и две единицы техники. Уже в 23.03 они полностью ликвидировали возгорание.Отметим также, что снятое на месте пожара видео появилось в соцсетях.В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства, при которых начался пожар.