Уже практически все готово для того, чтобы беловский автовокзал распахнул свои двери для пассажиров. О скором его открытии рассказал глава города.На своей странице в социальных сетях Алексей Курносов, мэр города Белово, сообщил о скором открытии автовокзала.«Здание автовокзала постепенно заполняется мебелью. Строители завершили внутренние работы, установили лифт. Ведется монтаж оборудования», - написал мэр города на своей странице в социальных сетях.Одновременно с этим Алексей Курносов отметил, что сейчас также готовится документация для того, чтобы ввести здание вокзала в эксплуатацию.Напомним, новое здание автовокзала в Белове было построено в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. Его возводят на месте старого вокзала., которое было повреждено землетрясением в 2013 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто происходит в здании автовокзала в БеловеГлава города Белово Алексей Курносов побывал на строительной площадке автовокзала. Как идут работы, он рассказал на своей странице в соцсетях. (подробности)В Белове завершается строительство автовокзалаВ Белове завершается строительство автовокзала, который возводится вместо поврежденного землетрясением в 2013 году. Основные работы уже завершены, на очереди отделка фасада и помещений. (подробности)