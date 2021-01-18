Одна из теплоснабжающих организаций Кузбасса не платила своим специалистам заработную плату. В результате задолженность выросла до 1,08 миллиона рублей.64 специалиста, работающие на одном из предприятий ЖКХ Тяжинского района, обратились в комиссию по трудовым спорам. Их возмущало то, что компания не выплачивает вовремя заработную плату. В общей сложности предприятие задолжало 1,08 миллиона рублей. В комиссии по трудовым спорам их требования о выплате денег признали справедливыми.Вскоре руководителя предприятия ознакомили с материалами исполнительного производства и сроками для его добровольного исполнения.- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Задолженность по заработной плате в пользу 64 сотрудников была взыскана в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.