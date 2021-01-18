Пожар в многоэтажном доме в Кемерове произошел утром 18 января. К тому времени, когда пожарные прибыли на место, некоторые жильцы не смогли покинуть свои квартиры.Сигнал о том, что в доме на Кузнецком проспекте начался пожар, поступил на пульт диспетчера ранним утром, в 4.14. Еще до прибытия пожарных 18 человек успели самостоятельно покинуть квартиры пятиэтажного дома.Как только семь единиц техники и 30 пожарных прибыли на место, началась спасательная операция. Специалисты газодымозащитной службы спасли из квартир 30 человек и вывели их на свежий воздух. Для этого они использовали специальное спасательное устройство.- Одновременно с этим был обнаружен и оперативно ликвидирован источник горения. На лестничной клетке четвертого этажа сгорели вещи и мусор на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении. Однако установить точную причину специалистам еще только предстоит.