16 января в Кемерове Сергей Кузнецов принял участие в товарищеском хоккейном матче между командами юга и севера. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.Новокузнецкий юг и кемеровский север уже сходились в товарищеском матче в южной столице Кузбасса. Тогда команда юга одержала победу со счетом 5:0По словам Кузнецова, суть этих матчей не в том, чтобы кто-то кого-то обыграл, их суть в том, чтобы вспомнить хоккей из детства во дворе с друзьями:«Не стояла цель шайбы забить, кого-то обыграть, самое главное - мы были увлечены азартом этой игры, как раньше мы играли в детстве. В школе, во дворе со знакомыми», - написал на своей странице в соцсетях мэр.В этот раз удача оказалась на стороне кемеровчан - 3:1 в их пользу. Мэр Новокузнецка, судя по посту в социальной сети, не расстроился из-за проигрыша, он поблагодарил команду за отличную игру и кемеровского мэра за теплый прием.