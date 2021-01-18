На утро 18 января в Кузбассе снова выросло число заболевших коронавирусом. Страшный диагноз подтвердился еще у 112 человек.С того момента, как началась пандемия коронавируса, его диагностировали в общей сложности у 28 044 кузбассовцев. О последних 112 случаях стало известно утром 18 января. Вместе с этим есть и хорошие новости: число выздоровевших достигло 25 233 человек. Из них 152 человека выздоровели и выписались из больниц на утро 18 января.К сожалению, изменилась и печальная статистика - еще два пациента скончались.- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.Таким образом, число летальных случаев в регионе достигло 501.Сейчас медицинскую помощь получают 2310 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2691 человек.