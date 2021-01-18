На утро 18 января стало известно о том, что еще два пациента с подтвержденным коронавирусом скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.Таким образом, общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 501.Напомним, за минувшие сутки заболели еще 112 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 28 044 человека. 152 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25 233 человека вылечились от коронавируса.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2310 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2691 человек.