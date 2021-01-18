За минувшие сутки сменился город, в котором выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом. И если сутки назад лидировал южный Междуреченск, то теперь больше всего новых пациентов с коронавирусом в северном Кемерове.По данным статистики, на утро 18 января по числу новых заболевших лидирует областной центр: за сутки здесь диагноз подтвердился у 29 горожан.В Новокузнецке - 23 новых заболевших, в Междуреченске - 17, в Прокопьевске - 10.Подтвердился коронавирус у девяти жителей Мысков, по четыре новых пациента с ковидом - в Анжеро-Судженске, Калтане и Юрге. В Белове - три новых заболевших, а в Топкинском МО - два.По одному новому случаю заболевания в Березовском, Краснобродском, Осинниках, Беловском муниципальном районе, Ижморском муниципальном округе, Промышленновском муниципальном округе, Яшкинском муниципальном округе.Напомним, за минувшие сутки заболели еще 112 жителей региона. Теперь общее число заразившихся с весны прошлого года составляет 28 044 человека. 152 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 25 233 человека вылечились от коронавируса. Пополнилась и печальная статистика: двое кузбассовцев, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Общее число случаев летального исхода достигло 501 человека.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2310 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2691 человек.