Медленная и мучительная смерть ожидала молодую собаку, которую обнаружили в Новокузнецке волонтеры. Ее душил надетый когда-то ошейник.На прошлой неделе волонтеры новокузнецкого приюта «Шанс на жизнь» обнаружили на остановке «Абашево» молодую собаку. На первый взгляд с ней все было в порядке, однако волонтеров смутила засохшая грязь на шерсти вокруг шеи. Как оказалось при близком осмотре, это была запекшаяся кровь от ошейника, который врос бедному животному в шею.Собаку срочно доставили в приют и вырезали ошейник, который медленно убивал ее - ошейник надели на собаку еще в щенячьем возрасте. Ветеринары приюта также обнаружили у животного вирусную инфекцию, с которой они борются с помощью капельниц.Сейчас Молли, так назвали собаку, ждет долгий восстановительный период. У собаки нарушены отток лимфы и работа слюнных желез, в будущем понадобится не одна операция для нормальной жизни.Волонтеры приюта «Шанс на жизнь» просят неравнодушных людей помочь Молли, сделать это можно перейдя по ссылке.