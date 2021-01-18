Накануне в одном из пабликов появилось видео, в котором ребенок на тюбинге на полной скорости съезжает на проезжую часть. Автор в посте к ролику пишет, что «плюшка» доехала до середины дороги. Инцидент произошел у Лысой горки в Кемерово.Очевидец пишет, что ехавший за ним внедорожник резко повернул на обочину, чтобы не сбить ребенка, а встречный белый Nissan успел затормозить, так как ехал медленно и если бы обстоятельства были иные, то все могло кончиться трагедией:«На видео не видно, но ребенок выкатился на проезжую часть, на середину дороги, идущий за нами внедорожник вильнул на обочину, что бы не задавить ребtнка. Встречный белый Ниссан ехал не быстро и успел остановиться, если бы на его месте оказался например, груженый КАМАЗ или кто-то кто ехал бы побыстрее, то была бы трагедия, да даже если бы кто-то по направлению моего движения шел на обгон, то переехал бы пацана.»В комментариях к ролику пользователи критикуют родителей за халатное отношение к своим детям, позволяя кататься с горки в таком опасном месте.