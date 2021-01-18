В одном из частных домов Кузбасса обнаружены тела трех человек. По данному факту региональным Следкомом возбуждено уголовное дело.Как рассказали в ведомстве, в воскресенье, 17 января, около 14.00 поступило сообщение, что в частном доме в Киселевске обнаружены тела 61-летнего мужчины, 58- и 41-летней женщин с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.По версии следствия, погибшая семейная пара и их родственница устроили застолье с алкоголем. Днем их пришел навестить сын, а когда не смог достучаться до родителей, то вскрыл дверь отверткой. В комнате он обнаружил отца, мать и родственницу без признаков жизни, вызвал скорую помощь.-В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин задымления, - сообщили в Следкоме. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.