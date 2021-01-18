В Кузбассе медики, работающие с заболевшими коронавирусом, получат праздничные надбавки. Об этом сообщили в минздраве региона.Как рассказали в пресс-службе ведомства, специальная дополнительная социальная выплата регламентирована постановлением Правительства РФ № 2276 от 26.12.2020. Дополнительные «ковидные» выплаты положены категориям работников, перечисленным в Постановлении Правительства № 1762 от 30.10.2020. «Праздничные» надбавки удвоили эту сумму. В частности, доплаты получат работники, которые оказывают медицинскую помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции и контактируют с пациентами.-Уже сформированы реестры работников. Итоговый перечень медицинских организаций, работники которых получат выплаты по Постановлению Правительства №2276, сотрудники которых получат выплаты, уже передан в Федеральный фонд социального страхования. Выплаты будут произведены не позднее 29 января, - отметил заместитель министра здравоохранения Кузбасса Олег Уфимцев.