Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на рабочую неделю в Кузбассе. В регион снова возвращаются морозы.В ночь на вторник, 19 января, по области ожидается 12… -17 градусов, местами до -23. Днем столбики термометров покажут -9… -14, однако в отдельных районах будет до -21. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров. Ночью пройдет небольшой снег, кое-где метели, днем также на некоторых территориях небольшой снег.Ночью в среду температура опустится до -23… -28, местами будет -35 градусов. Днем воздух «прогреется» всего лишь до -21… -26, однако местами прогнозируется -11… -16. Ветер сменит направление на северо-западное и снизит скорость до 4-7 метров в секунду, местами будут порывы до 12 метров. День пройдет преимущественно без осадков.В четверг, 21 января, холода немного отступят. Ночью будет -23… -28, местами -13… -18. Днем ожидается -11… -16 градусов, местами -3… -8. Южный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Пройдет небольшой снег.В пятницу ночью синоптики прогнозируют -18… -23, местами -28. Днем температура будет абсолютно такой же. Ветер сменит направление на западное, но скорости не изменит. Местами пройдет небольшой снег.