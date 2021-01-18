В Кемерове меняется время проведения крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Так, теперь купель на территории зоны отдыха «Чайка» (улица 4-я Заречная, 54) можно будет посетить с 20.00 18 января до 22.00 19 января.Купель храма прихода Воскресения Христова (проспект Притомский, 15) будет работать с 21.00 18 января до 22.00 19 января.По прежнему графику пройдут купания на озере Красном, восточный берег: 19 января с 12.00 до 22.00. Также не поменялось время купаний на территории храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской (поселок Боровой, улица Святой Источник, 26/к2): с 19.00 18 января до 22.00 19 января.Кроме того, власти сообщают, что во время праздника будет ограничена парковка для автомобилистов.С 20.00 18 января до 22.00 19 января в районе Знаменского кафедрального собора будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по следующим адресам:- улица Гагарина по направлению от улицы Соборной до улицы Кавалерийской;- улица Луговая, от парковки перед собором до улицы Кавалерийской.Также в районе зоны отдыха «Чайка» будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта по следующим адресам:- проспект Притомский - в районе поворота к улице 3-й Заречной;- улица 4-я Заречная, проезд от проспекта Притомского до улицы 3-й Заречной.В районе храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской будет организовано одностороннее движение по направлению от улицы 50 лет Победы до улицы Святой Источник, а выезд будет организован по улице Декабрьской.