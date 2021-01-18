Будет ли в 2021 году в Кузбассе крещенские морозы – таким вопросом задаются верующие, ведь уже вечером состоятся традиционные купания.Вечером 18 января на водоемах региона откроются традиционные крещенские купели. Но особо сильных, так называемых «крещенских» морозов в ночь на 19 января ждать не придется, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Так, в ночь на вторник 19 января по области ожидается 12…-17 градусов, мессами до -23. Днем столбики термометров покажут -9…-14 градусов, однако местами будет до -21. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров. Ночью пройдет небольшой снег, местами метели, днем также местами небольшой снег.Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Кемерово» писала о том, что в Кемерове изменилось время проведения крещенских купаний.