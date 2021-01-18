С 15 января 2021 года на должность управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк назначен Андрей Беднарский.Андрей Беднарский работает в системе Сбербанка более 14 лет. Начинал свой карьерный путь в банковской сфере с должности специалиста в Дальневосточном банке Сбербанка в Хабаровске. Имеет большой опыт работы на руководящих позициях в подразделениях направления корпоративный бизнес. В 2016 году был назначен Заместителем управляющего Приморского отделения ПАО Сбербанк во Владивостоке.Андрей Беднарский имеет два высших образования. Неоднократно отмечен наградами ПАО Сбербанк.- Работая в Хабаровске и Владивостоке, Андрей зарекомендовал себя очень энергичным и эффективным руководителем, который способен решать задачи любой сложности и с каждым годом прогрессировать все быстрее, -прокомментировала назначение председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, - Уверена, что у него все получится и в Сибири, теперь уже в качестве управляющего Кемеровским головным отделением.Николай Шилов, ранее занимавший должность управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк, с 11 января 2021 года приступил к работе в должности Управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.Реклама.