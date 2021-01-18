Мэр одного из кузбасских городов не стал прививаться от коронавируса. Но при этом призывает горожан не отказываться от вакцинации.Глава Киселевска Максим Шкарабейников в своем аккаунте в Instagram напомнил киселевчанам, что стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться может каждый человек старше 18 лет, если у него отсутствуют противопоказания. В ответ жители задали вопрос в комментариях, привился ли сам мэр.«Перед тем, как сделать прививку против коронавируса каждый проходит медицинское обследование на наличие антител. У меня они выявились. Врачи говорят, что при наличии антител к новой коронавирусной инфекции делать прививку нет необходимости», - ответил Максим Шкарабейников.