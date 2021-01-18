Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на прошедшей встрече с членами Ассоциации рестораторов и отельеров «Гильдия гостеприимства Кузбасса» и представителями экскурсионного бизнеса обсудил возможности привлечения туристов в регион. По словам губернатора, у Кузбасса огромный туристический потенциал и необходимо сделать так, чтобы у туристов остались только благоприятные и яркие впечатления от поездкиТак, рестораторы предложили открыть в городах тематические летние кафе в единой «юбилейной» концепции. В меню планируется включить традиционные сибирские блюда. Уже ко следующей встрече через месяц Гильдия и Минпромторг подготовят необходимые документы, а также разработают меню и дизайнТуроператоры Кузбасса в 2021 году порадуют туристов тремя сотнями восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности. Кроме этого, планируется развивать культурно-познавательный туризм и продлить детские туры в рамках всероссийского проекта «Дороги Победы». Губернатор также поручил минтуризма обновить карту пеших экскурсий по городам и районам Кузбасса и привести в порядок туристические тропыНе остался в стороне малый и средний бизнес – его представители предложили создать сайт с интерактивными экскурсиями по Кузбассу. На этом сайте бизнесмены могут рассказать, что они сделали для региона и что регион дал им. Сергей Цивилев поручил специалистам Минцифры Кузбасса разработать платформу для сайта