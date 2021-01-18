От жителей Кузбасса начнут требовать новые фотографии на паспорта. Об этом рассказали в полиции.По сообщению Управления по вопросам миграции регионального МВД, с 11 января вступил в силу новый административный регламент по выдаче и замене российских паспортов. В нем прописан ряд требований.Так, появилась новая форма заявления на выдачу и замену паспорта, а также дополнительные заявления, в том числе об исправлении опечаток или ошибок, допущенных в выданном паспорте.В правилах указаны более и подробные требования, предъявляемые к фотографии заявителя.-Расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процента размера всего изображения. На фото должны быть достоверно отражены все особенности лица, не допускается редактирование с целью улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки, а также фотографирование в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.Подробно ознакомиться с текстом нового административного регламента можно на официальном сайте кузбасской полиции в специальном разделе.