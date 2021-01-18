В Новокузнецке в отделение полиции «Заводской» ночью поступила информация о мужчине, которого доставили в больницу с резаной раной на шее. Правоохранители выяснили, что ее нанес неизвестный мужчина в ходе конфликта, после чего преступник скрылсяОриентировка на подозреваемого была разослана всем нарядам полиции. В ходе поиска по горячим следам, преступника, пьющего кофе, обнаружил экипаж патрульно-постовой службы в кафе быстрого питания.Во время досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 46-летнего подозреваемого нож со следами крови. Преступника доставили в отдел полиции. Ему вменяют наказание по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальная мера наказания по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. На время следствия он останется под стражей.