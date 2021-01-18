В Кузбассе почти на 15 процентов выросли взносы за капитальный ремонт. Жители увидят это уже в платежных квитанциях за январь.Напомним, что речь о повышении взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах шла еще в прошлом году. Предполагалось, что это произойдет 1 апреля и размер взноса вырастет с 6,71 до 7,69 рубля. Однако из-за сложной ситуации, в которой оказались жители региона в связи с коронавирусом, власти приняли решение передвинуть повышение на 1 июня 2020 года. Впоследствии и вовсе датой было названо 1 января 2021 года. Таким образом, сумма уже в ближайших платежных квитанциях будет насчитана по-новому.Кроме того, согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене правительства Кузбасса, минимальный размер взноса за капремонт планируется повышать и в последующие годы: с 1 января 2022 года - до 8,45 рубля, с 1 января 2023 года - до 9,29 рубля.